«Первое падение есть»: дороги и тротуары покрылись коркой льда (ФОТО)

Дороги и тротуары в столице Урала превратились в один большой каток. Все из-за того, что вечером 25 октября шел снег с дождем. Ночью минусовая температура превратила воду в лед.

«Первое падение есть. От подъезда до автобуса метров сто, но успел упасть. Ужасный гололед, особенно во дворах», – сообщил читатель «Нового Дня».

На сегодня Гидрометцентр прогнозирует дневную температуру от +2 до -3 °C, будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, гололед.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

26 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня». Премия Леща. / В Серове новая разборка на рынке похоронных услуг (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

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