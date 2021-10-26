На дорогах Екатеринбурга гололед. Взлетели цены на такси

Дороги Екатеринбурга покрылись льдом. Вчера вечером в городе шел дождь со снегом, а за ночь минусовая температура превратила все это в лед.

Водители встали в пробки, говорят, скользко даже на шипах. В 8 утра загруженность дорог по «Яндекс.Картам» оценивалась в 7 баллов. Сейчас она спала до 5. Агрегаторы такси уже подняли цены. Чтобы доехать от Академического до центра, придется заплатить почти 500 рублей. Во столько же обойдется поездка и от Уралмаша.

Нелегко приходится и пешеходам. Горожане падают из-за гололеда на тротуарах.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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