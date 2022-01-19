Вице-мэр Екатеринбурга призвала готовиться к вакцинации детей от Covid-19

Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева разъяснила родителям школьников, что они могут сделать, если сомневаются, стоит ли ставить своему ребенку прививку от коронавируса.

По мнению чиновницы, пока в город не поступила вакцина, имеет смысл сходить на консультацию к врачу, а если ребенок уже переболел, проверить уровень антител. После этого можно будет принять решение о вакцинации на основе рекомендаций специалистов.

Сибирцева напомнила, что вакцинация детей от 12 до 18 лет будет добровольной. Родители дают согласие на постановку прививки ребенку в возрасте до 15 лет, более взрослые дети принимают решение сами.

«Хотелось бы вакцинировать достаточное количество детей, чтобы снизить заболеваемость и создать ту иммунную прослойку, которая предотвратит дальнейшее распространение и мутации вируса. Ведь вирус мутирует достаточно быстро, и в первую очередь в непривитых организмах, неслучайно возник «омикрон», – отметила Сибирцева в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее словам, в городе уже активно готовятся к поступлению вакцины «Спутник М» – детской. Проводится предварительный анализ количества желающих вакцинироваться. Не исключено, что прививать детей будут прямо в школах, но только в тех, где обеспечены подходящие для этого условия и с разрешения Роспотребнадзора.

Напомним, на прошлой неделе «Новый День» провел опрос о вакцинации подростков на улицах Екатеринбурга. Подавляющее большинство опрошенных не хотят вакцинировать детей, но есть и такие, кто «на 100%» уверен, что это необходимо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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