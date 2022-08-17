Свердловский минздрав сделал заявку на поставку 10 тысяч доз детской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Свердловской области сделало заявку на поставку в регион 10 тысяч доз вакцины «Спутник М», которую разрешено ставить детям с 12 лет.

«Вакцинация подростков от коронавируса в Свердловской области не прекращалась, – сообщили «Новому Дню» в оперштабе. – Дети с 12 лет по-прежнему прививаются с согласия родителей или законных представителей, с 15 лет – с согласия самих школьников. На сегодняшний день первичной иммунизацией охвачено более 7 тысяч подростков».

Темпы вакцинации, конечно, медленные. Еще в январе 2022 года областные власти сообщали, что родители на тот момент дали более 8 тысяч согласий на вакцинацию своих детей. Первую партию – 2400 доз – доставили тогда же, и она была быстро израсходована.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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