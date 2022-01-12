«Вывезли военным самолетом в Москву». Студенты УрФУ рассказали о событиях в Казахстане и возвращении в Россию

Студенты УрФУ возвращаются в Россию из Казахстана после каникул. И после январских погромов это оказалось очень непросто – требуется приглашение от вуза и немалые усилия для пересечения границы. Корреспонденты «Нового Дня» поговорили с некоторыми студентами УрФУ о событиях в Казахстане и как им пришлось выбираться в Россию.

Своей историей поделилась с «Новым Днем» студентка магистратуры физтеха УрФУ Ксения, которая не является гражданкой Казахстана, но отправилась Алма-Ату на каникулы.

«Мы с молодым человеком отмечали Новый год в Москве, а первого января улетели Алма-Ату. Он родился в этом городе, и мы хотели повидать его бабушку и покататься на лыжах. Первого января мы прилетели, заселились в гостиницу и 2-3 числа начались бунты. Из окна мы слышали выстрелы, наш номер был на 9 этаже, поэтому внизу были видны то ли костры, то ли огненные всполохи, мы так и не поняли. Потом 4 числа мы вышли на улицу, пошли в гости к бабушке, не война же в конце концов. Хотели как-то узнать, можно ли уехать, но рейсов не было. В «Телеграмме» увидели видео, что вот тот самый аэропорт, в который мы несколько дней назад прилетели, и из которого должны были улетать, разрушен. В итоге бабушка молодого человека обратилась в посольство, и сегодня нас доставили военным самолетом в Москву. Конечно, чувствую себя ужасно, но хорошо, что живы остались. А в Алма-Ате все время, пока мы там были, были бунты. Мы к центру не ходили, но из окна были слышны взрывы. Самое страшное было, что мы остались без связи вообще, она даже с VPN не работала, моя мама за это время несколько пачек валерьянки, мне кажется, выпила», – рассказала «Новому Дню» напуганная Ксения.

Другая студентка Арина Морозова, жительница Костаная, рассказала «Новому Дню», что в их городе восстания были массовыми, поэтому новогодние праздники люди проводили по домам.

«В принципе, у нас все было довольно спокойно, леденящего какого-то страха, что меня убьют, украдут – не было. В сравнении с другими городами, в Костанае все было мирно. Первые митинги были пятого января, я обо всей ситуации знала, мне в «Телеграме» писали русские друзья. Мы не боялись, но все равно сидели по домам, друзей и меня родители не отпускали из дома, встречи все сорвались. Страшно было оттого, что я не смогу вернуться в Россию, а тут ведь планы, сессия. Поэтому, как только поняла, что возможность есть – поехала, и уже в России. У нас пятого числа к акимату выходила толпа, там устроила небольшой погром, но меня туда, конечно, не отпустили родители, да и я сама не рвалась. Но у нас не сжигали машины, не стреляли вроде бы. Там просто толпу разогнали полицейские и вроде быт на площади поломали скамейки», – сообщила «Новому Дню» Арина.

Арина уже 8 числа, имея приглашение в Россию, забронировала такси и уехала из Казахстана.

«У нас работает система не как во всем Казахстане, мы говорим, что это такси. На самом деле это организации, занимающиеся перевозками, как «Бла-бла-кар» в России, там бронируешь машину, по 6-7 человек входит в одну, нас довозят из Костаная до границы, а оттуда уже по городам. Стоит в зависимости от тарифа где-то 3000 рублей», – отметила Арина.

А некоторые студенты, проводившие каникулы на родине, даже не заметили начавшиеся мятежи. Самой большой проблемой оказалось отключение интернета и запрет на продажу алкоголя в магазинах. Полина Иванова с третьего курса журфака УрФУ проживает на севере Казахстана, в их городе на бунт собралось три человека.

«Очаги были в крупных городах, ведь все началось на западе, а я живу на севере в небольшом курортном городе Щучинске. Все началось третьего января, но мы об этом не знали. Меня тогда начинали атаковать друзья-россияне, а я просыпаюсь 4 числа и вообще не знаю, что у меня происходит в стране. Шестого января в Алма-Ате были погромы, но у нас все было намного скромнее. Например, мы как-то проезжали с мамой мимо акимата (региональный орган власти в Казахстане), там было три человека протестующих. Но полиция их сразу повязала. Восстание это сразу погасили, они даже не дошли до самого акимата. Потом через несколько дней на улицу 17 человек выходило, но сразу же все поутихло. Я еще помню, что 8 января мы шли с подружкой поздно вечером мимо акимата, так вот там стояло около 10 полицейских машин, на тот случай, чтобы сразу все митинги предотвратить, город-то у нас маленький. Я сама, конечно, в шоке, Казахстан тихая стабильная страна, а тут раз и все резко произошло», – сообщила «Новому Дню» Полина Иванова.

Кроме того, по словам студентки, местных жителей лишили на праздники алкоголя и интернета.

«В магазинах с полок убрали алкоголь, чтобы люди не пили, а то когда выпьешь, становишься еще более агрессивным и хочешь наводить панику. Про интернет еще более интересная история. Как я и говорила, до нас все дошло поздно. И вот, 5 января, где-то в обед захожу в интернет, у меня работает только «Вацап» и ВК, не работал «Инстаграм». К вечеру уже ничего не работало, все соцсети заглушили. Не было мобильной связи, мы с трудом дозванивались внутри одного оператора, между разными операторами вообще никак. Такси нельзя было вызвать. При этом никто нас не предупредил, родственники из России не могли дозвониться, чтобы узнать, что с нами. Сейчас интернет дают по времени. Например, с 8.30 до 12-13 часов, но это не нормировано», – объяснила девушка.

Полина сообщила, что планирует вернуться в Екатеринбург 14 января. Для этого у нее, жительницы Щучинска, есть пока только один вариант. Из Нур-Султана и Кокшетау до границы с Россией людей довозит на машине специальный перевозчик. Для того. чтобы тебя выпустили из Казахстана, нужно иметь при себе приглашение в Россию, которое выдают в вузе. Чтобы пересечь границу и заехать в РФ, нужно иметь учетную запись на сайте «Госуслуги», куда внесены паспортные данные и имя. Учетную запись казахским студентам заводит вуз. При этом обычный человек, не являющийся студентом и не имеющий приглашения, приехать из Казахстана в Россию не может.

«Казахи довозят нас до казахского КПП, там мы проходим паспортный контроль. С другой стороны нас встречает российская машина и довозит до Омска. А оттуда уже самолетом в Екатеринбург, – пояснила Полина. – А внутри страны работают блокпосты. Когда едешь из города в город, каждую машину проверяют, ищут оружие, чтобы не было новых бунтов».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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