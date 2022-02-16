Новая партия детской вакцины от ковида появится в конце февраля, и ее на всех не хватит

Как сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков, поставки вакцины «Спутник М» ожидаются в регионе в конце месяца. От подростков и родителей детей уже поступило 15 тысяч заявок на вакцинацию.

«Новые заявки не принимаем, потому что надо удовлетворить те, что уже поданы», – сообщает Павел Креков.

На брифинге отметили, что заболевших среди детей стало меньше, в том числе благодаря вакцинации. Так как заболеваемость снижается, в школах, кружках и секциях отменили дистант. Техникумы и колледжи пока учатся удаленно, однако, по словам Павла Крекова, на следующей неделе оперштаб рассмотрит вопрос о переводе студентов на очный формат обучения.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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