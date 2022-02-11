Екатеринбуржцы начали ездить в транспорте за 32 рубля (ФОТО)

С сегодняшнего дня поездка во всех видах общественного транспорта Екатеринбурга стоит 32 рубля при расчете наличными или банковской картой. Если расплачиваться с помощью «электронного кошелька» по Е-карте – 30 рублей.

Как уже сообщал «Новый День», решение о повышении тарифа на услуги Гортранса РЭК Свердловской области приняла 31 января. Сами транспортники считают, что 32 рубля им мало, и просили 38. Главный инженер Гортранса Михаил Щипанов заявил, что если «приводить в соответствие» всю изношенную инфраструктуру предприятия, то надо не меньше 48-50 рублей.

Теперь, когда стоимость проезда в метро и наземном транспорте сравнялась, городские власти решили вернуться к электронным проездным на все четыре вида транспорта. Продавать новые проездные начнут с 15 февраля, действовать они будут с 1 марта. Например, безлимитный проездной для граждан будет стоить 2 тысячи 800 рублей, для студентов – 1 тысячу 900 рублей, для школьников – 1 тысячу 500 рублей. Остальные тарифы можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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