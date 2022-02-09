Единый проездной на 4 вида транспорта, включая метро, будет стоить почти 3000 рублей

В Екатеринбурге назвали новую стоимость проездных билетов на все четыре вида общественного транспорта, включая метро.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, месяц поездок по новому электронному проездному билету на четырёх видах транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) будет стоить:

– для организаций – 2 тысячи 900 рублей;

– для граждан – 2 тысячи 800 рублей;

– для студентов – 1 тысяча 900 рублей;

– для школьников – 1 тысяча 500 рублей.

Электронный проездной для школьников на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) будет стоить 960 рублей.

Электронный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки будет стоить:

– не более 20 поездок – 570 рублей;

– не более 40 поездок – 1 тысяча 120 рублей;

– не более 70 поездок – 1 тысяча 925 рублей.

Стоимость проезда по тарифу «электронный кошелек» составит:

– для граждан – 30 рублей за одну поездку в наземном транспорте, 32 рубля за одну поездку в метро;

– для студентов – 28,5 рубля за одну поездку;

– для школьников – 27,5 рубля за одну поездку.

Цена за электронный проездной билет для пенсионеров составит:

– на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок (не более 50) на месяц – 520 рублей;

– на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение месяца – 970 рублей;

– «электронный кошелёк» на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус – 23 рубля за одну поездку.

Как уже сообщал «Новый День», с 11 февраля в Екатеринбурге вступит в силу решение о повышении стоимости одной поездки в наземном транспорте до 32 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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