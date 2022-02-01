Проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга подорожает с 11 февраля

В Екатеринбурге с 11 февраля вступит в силу решение о повышении стоимости проезда в наземном транспорте до 32 рублей.

Для горожан, которые используют «Е-карту», сохранится скидка. Цена поездки в метрополитене не изменится. Как пояснил вице-мэр Алексей Бубнов, тарифный план поездок в общественном транспорте обновится 15 февраля. Стоимость проезда для льготников, студентов и школьников будет проиндексирована на 4 рубля с 1 марта. В феврале они будут ездить еще по старым тарифам.

«Я расцениваю повышение проезда в общественном транспорте как неизбежность. Тариф не менялся пять лет. Никого не удивляет, хотя это неприятные вещи, как выросла стоимость топлива, запчастей. Появилась необходимость поднимать зарплату работникам из-за оттока водителей и кондукторов. Большие убытки терпят как муниципальные, так и коммерческие транспортные предприятия. Если бы тариф не повысили, была бы угроза банкротства», – заявил Бубнов.

Чиновник также рассказал, как власти собираются решать проблему с безбилетниками. Эксперимент с автобусами без кондукторов в Екатеринбурге фактически провалился, но «Гортранс» не будет отказываться от стационарных валидаторов. По словам Бубнова, сейчас обсуждается возможность повышения штрафных санкций для любителей проехать зайцем, а также будет изучаться опыт других регионов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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