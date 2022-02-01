Гортранс: автобусы – самый убыточный вид транспорта в Екатеринбурге

Несмотря на повышение стоимости проезда в наземном транспорте Екатеринбурга до 32 рублей, муниципальное предприятие «Гортранс» останется убыточным. В 2022 году прогнозируются потери транспортников до 500 миллионов рублей. Часть этой суммы будет покрывать городской бюджет. Об этом сегодня рассказал депутатам городской думы генеральный директор МУП Сергей Нугаев.

По его словам, сейчас предприятие находится в тяжелом финансовом состоянии. Просроченная кредиторская задолженность на 1 января составила 200 миллионов рублей. Это долги, в том числе за страховые взносы, приобретение запчастей, электроэнергию и налоги. Просевший весной 2020 года пассажиропоток в общественном транспорте до сих пор не восстановился, а рост цен на товары и услуги почти в два раза только усугубил проблемы транспортников, заявил Нугаев.

После повышения стоимости проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах «Гортранс» заработает 3,3 миллиарда рублей, что на 14% выше, чем в 2021 году. Также предприятие планирует на 10 миллионов рублей увеличить выручку от коммерческой аренды и рекламы. Вместе с тем, расходы МУПа по-прежнему будут неподъемными. Единственным способом сохранения предприятия станут субсидии из бюджета, подчеркнул руководитель Гортранс.

Отвечая на вопросы депутатов, Сергей Нугаев заявил, что самым убыточным видом общественного транспорта сейчас являются автобусы. Из-за нехватки водителей и кондукторов на маршруты выходят только 65% машин. Повышение тарифа на проезд позволит повысить зарплаты работникам, что должно остановить отток кадров. Однако глобально это не решит проблемы общественного транспорта Екатеринбурга.

Напомним, изначально Гортранс подавал заявку в РЭК на увеличение тарифа поездки до 38 рублей. Нугаев сообщил, что эта сумма экономически обоснована. Но раскрывать ее составляющие не стал, сославшись на коммерческую тайну.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»