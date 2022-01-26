Эксперимент оказался убыточным: пассажиры не стали платить за проезд в автобусах без кондукторов

В Екатеринбурге пассажиры общественного транспорта предпочитают не оплачивать проезд, если в салоне автобуса отсутствует кондуктор. К такому печальному выводу пришли в муниципальном предприятии «Гортранс». Эксперимент с «бескондукторными» автобусами провели на трех городских маршрутах №25, №50 и №59. На них работали машины, в которых уже были встроены стационарые валидаторы (всего в городе 118 таких автобусов). Пассажиры могли через терминал самостоятельно оплачивать проезд Е-картой либо банковской картой.

«Вначале мы оставили на этих маршрутах кондукторов, чтобы те приучали пассажиров к этому виду обслуживания. Они за ручку водили их к терминалам, помогали оплачивать. Кондукторы принимали оплату только за наличный расчет. Потом мы убрали кондукторов и немного усилили контроль за оплатой проезда. Билет за наличные деньги можно было купить у водителя. И статистика оставляет желать лучшего. У нас больше 60% оплаты проезда идет по безналичному расчету. Но народ не принял новшество. Основная масса пассажиров стала ездить, держа в руке 28 рублей, пока к ним не подойдет контролер и не попросит оплатить проезд. На этих трех маршрутах мы потеряли около 23% доходов», – рассказал заместитель директора «Гортранса» Виктор Табаков.

По его словам, на маршруты снова будут возвращены кондукторы, они снова будут разъяснять пассажирам способы оплаты. При этом от эксперимента транспортники пока не отказываются. «Хотя эта история убыточная, мы надеемся на совесть людей», – добавил Табаков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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