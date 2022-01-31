В Екатеринбурге повысили тариф на проезд в наземном транспорте

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новый тариф на проезд в транспорте Екатеринбурга. Проезд подорожает с 28 до 32 рублей, сообщили в департаменте информполитики. Увеличивать стоимость до 38 рублей, как просил Гортранс, РЭК отказалась.

«Решение о повышении стоимости проезда в наземном транспорте Екатеринбурга должно вступить в силу не ранее чем через 10 дней после опубликования», – уточнили в ДИПе.

Как уже сообщал «Новый День», сами транспортники считают, что 32 рублей им мало. Главный инженер Гортранса Михаил Щипанов на прошлой неделе рассказал, сколько денег надо, чтобы покрыть все затраты, связанные с ремонтом и обновлением подвижного состава, трамвайных путей и так далее. «Мы считали 38 рублей исходя из потребности 2021 года. А если приводить в соответствие всю нашу изношенную инфраструктуру, то не меньше 48-50 рублей смело. Не меньше», – сказал он в ответ на вопрос «Нового Дня».

Гортранс назвал желаемую стоимость проезда в транспорте

Екатеринбург, Елена Владимирова

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