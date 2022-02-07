Екатеринбургские депутаты закрыли двери из-за «омикрона»

Екатеринбургская дума отменила аккредитацию журналистов на заседания, которые состоятся 8 и 9 февраля. Причиной стала «ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка», сообщили «Новому дню» в пресс-службе ЕГД. Наблюдать за депутатскими решениями теперь можно только онлайн – трансляции заседаний ведутся на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

На этой неделе, 8 февраля состоится пленарное заседание думы и внеочередное заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, где депутаты обсудят антикоррупционные вопросы. Также 9 февраля «медицинская фракция» подведет итоги прививочной кампании от Covid-19 и оказанной помощи больницам, рабочая группа по программе «Спорт в каждый двор» заслушает доклады чиновников.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Свердловской области началась две недели назад с приходом штамма «омикрон». Например, накануне в регионе было зарегистрировано свыше 4 тысяч новых заражений, в Екатеринбурге ежедневно выявляются около тысячи случаев Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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