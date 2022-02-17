Куйвашев отчитался об итогах кампании против бездомных собак: поймали 181

Две недели назад свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил мэрам ультиматум – он потребовал за две недели отловить всех бродячих собак, но не выпускать их после стерилизации и вакцинации, а поместить в приюты. «Новый День» писал, что это нереально, так как во многих муниципалитетах попросту нет даже пунктов временной передержки, а финансирования не хватает и на отлов, а не только на все остальные процедуры.

Спустя 14 дней Куйвашев отрапортовал в своем инстаграме об итогах отклика мэров на свой ультиматум – за эти дни поймали почти две сотни псов. «Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска – здесь отловлена 181 собака и работа продолжается. В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных. Некоторые говорят, что для них выполнение задачи невозможно, потому что у них нет денег, знаете, коллеги, я думаю, нет ничего невозможного, это вопрос приоритетов», – заявил губернатор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»