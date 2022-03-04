Прокуратура проверит мэрию Нижнего Тагила после нападения собаки на ребенка

В Нижнем Тагиле следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту нападения бездомного пса на ребенка.

Инцидент произошел утром 2 марта по улице Тельмана. Девятилетний мальчик и его одноклассница шли в школу. Проходя мимо многоквартирных домов, дети заметили собаку. Девочка подошла поближе и начала гладить животное. Собака зарычала и бросилась на мальчика, который приблизился, пытаясь защитить подругу. Дети отбились от агрессивной дворняги и добрались до школы, там в медицинском кабинете мальчику оказали первую помощь. Затем родители отвезли ребенка в травмпункт, где пострадавшему школьнику поставили диагноз – «укушенные раны лица и правой кисти».

В областном следственном комитете сообщили, что сейчас устанавливается степень тяжести вреда здоровью ребенка. Кроме того, правоохранители истребуют документы об организации в городе мероприятий по отлову безнадзорных собак. Тем же занимается прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, если будет установлен факт, что на мальчика напала бездомная собака, прокуратура даст правовую оценку работе администрации Нижнего Тагила по отлову безнадзорных животных.

В начале февраля свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручение главам городов: за две недели муниципальные службы должны были отловить всех бродячих собак и стерилизовать их. По истечении этого срока мэры отчитались, что поймали почти две сотни псов.

«Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска – здесь отловлена 181 собака и работа продолжается. В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных. Некоторые говорят, что для них выполнение задачи невозможно, потому что у них нет денег, знаете, коллеги, я думаю, нет ничего невозможного, это вопрос приоритетов», – написал Куйвашев 17 февраля в Instagram.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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