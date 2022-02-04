Куйвашев приказал отловить всех бездомных собак за две недели и закрыть их в приюты, которых нет

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выступил с очередным заявлением в своем инстаграме. Судя по всему, оно должно понравиться людям – глава региона виртуально стукнул по столу и потребовал от глав муниципальных образований в течение двух недель отловить всех бродячих собак и стерилизовать их. Более того, Куйвашев решил, что собак выпускать после отлова не будут – несмотря на требования федерального законодательства и на то, что в регионе катастрофически не хватает приютов для содержания бездомных животных.

«Найдите службам отлова собак волонтёров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах. Если понадобится дополнительная еда для собак – договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание», – заявил губернатор, впрочем, не обещая выделить дополнительные средства на отлов, стерилизацию, а главное, на строительство приютов.

То, что в Свердловской области не хватает приютов для бездомных животных, – неоспоримый факт. Даже в Екатеринбурге с этим большие сложности – единственный муниципальный приют расположен на территории «Спецавтобазы», он рассчитан максимум на 100 животных и всегда заполнен. Частные приюты также полны собак, даже породистых, например, HuskyEkb. Не решена и проблема «черных» передержек, где собак буквально истязают голодом и холодом. В прошлом году областные депутаты передали муниципалитетам полномочия на строительство приютов, но из-за недостатка финансирования эта работа не ведется. Более того, у муниципалитетов зачастую не хватает средств и сил даже на отлов собак.

«Новый День» уже писал о том, что животных нередко прикармливают сердобольные жители, отчего псы сбиваются в стаи возле мест кормежки и пугают других людей, а иногда и нападают. При этом собак не так-то просто выловить – они не сидят на одном месте, прячутся от отловщиков. К примеру, в Екатеринбурге в прошлом году поймали только 794 животных, из них 506 выпустили после вакцинации, стерилизации и чипирования туда, где их обнаружили. Таково требование федерального законодательства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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