В Екатеринбурге стая бродячих собак напала на мать с ребенком

Во дворе жилого дома на улице Репина стая бродячих собак напала на мать с ребенком. Одно из животных укусило ребенка. Проверку начали Следственный комитет и прокуратура.

О происшествии сообщил паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте». По словам матери пострадавшего ребенка, семья шла по двору возле дома № 84 на улице Репина. Внезапно ребенка за ногу укусила собака, которая до этого не лаяла, не рычала – животное просто подбежало сзади. Когда мальчик закричал, вокруг семьи собралась целая стая из восьми животных. Женщина заметила, что на ушах у них были бирки – признак того, что собаки ранее были отловлены. Благодаря тому, что пострадавший был тепло одет, он получил лишь ссадину.

После того как история попала в СМИ, проверку начали прокуратура Верх-Исетского района и Следственный комитет по Свердловской области.

«Запрошена документация в органах местного самоуправления, а также в ЕМУП «Спецавтобаза» на предмет установления, заключен ли контракт на отлов безнадзорных животных. При его наличии прокуратурой будет дана оценка выполнению условий контракта компанией-подрядчиком», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В СУ СК по Свердловской области добавили, что ребенок получил «незначительное повреждение». Следователи планируют опросить мать, а также очевидцев.

«Истребуется документация об организации уполномоченными лицами мероприятий по отлову безнадзорных собак», – добавили в СУ СК.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Свердловской области через свой инстаграм раскритиковал глав муниципалитетов за плохую работу по отлову бездомных животных, количество которых значительно увеличилось. Евгений Куйвашев поручил отловить собак и поместить их в приюты. Правда, в большинстве городов приютов либо нет, либо мест в них не хватает.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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