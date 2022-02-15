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Вторник, 15 февраля 2022, 12:15 мск

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Под Саратовом бродячие собаки искусали подростка

В Саратовской области 14-летний мальчик пострадал от нападения бродячих псов. Следственный комитет объявил о начале проведения проверки.

Собаки напали на подростка в поселке Сенной Вольского района. Школьник шел к другу, когда на улице Солопова на него набросилась стая из восьми безнадзорных животных. Псы изорвали одежду и укусили ребенка за ногу.

В результате подростку потребовалась медицинская помощь. Мать мальчика утверждает, что ее сын не первый, кто пострадал от бродячих собак в поселке.

СУ СК по Саратовской области проводит по данному факту доследственную проверку. «Будет дана объективная юридическая оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных», – говорится на сайте ведомства.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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