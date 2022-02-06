В Челябинске бездомный пес искусал ребенку лицо

В Челябинске бездомная собака набросилась на ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 6 февраля, в поселке Федоровка, в Советском районе Челябинска.

Семилетний мальчик гулял с тремя друзьями. Ребята играли, бегали друг за другом. Во время игры ребенок упал, в этот момент к мальчику подбежала собака и впилась ему в лицо.

По словам жителей поселка, собаки бегают по нему внушительной стаей. Челябинцы боятся отпускать детей в школу. «Их толпы – не меньше десяти точно, – цитирует 74.ru отца пострадавшего ребенка. – На прошлой неделе три или четыре девочки не пошли на уроки, потому что боятся стаю. И все жители не раз писали жалобы и в социальных сетях, и, по-моему, в администрацию. Но все бесполезно».

При этом животных уже отлавливали в прошлом году. Но после вакцинации и стерилизации вернули обратно.

Отец мальчика уже сообщил о происшедшем в полицию и намерен обратиться в прокуратуру.

Напомним, нынешней зимой выросло число нападений бездомных собак на детей. Так, только за последние две недели это уже четвертый случай в Челябинске. Так, 26 января СКР начал проверку после того, как в травмпункт обратился девятилетний житель Курчатовского района областного центра: на мальчика бездомный пес напал, когда тот шел с бабушкой в магазин. Утром 31 января стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика в поселке Аэропорт: животные окружили ребенка и не давали ему пройти. Псов разогнали подоспевшие на помощь школьнику автомобилисты.

1 февраля стая собак напала на восьмилетнего школьника в СНТ «Садовод-любитель №1». Мальчик успел спрятаться в доме, но видел, как псы разорвали пойманного ими кота.

Челябинск, Виктор Елисеев

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