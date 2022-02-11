В Ленобласти мужчина оказался в больнице после нападения собак

Мужчина пострадал от нападения собак в деревне Маслово Ленинградской области. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу. Прокуратура начала проверку инцидента, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В прокуратуре считают, что на 59-летнего местного жителя напали бродячие собаки, а в МВД установили, что у животных есть хозяин. Его вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

Прокуратура же оценит, как органы местного самоуправления Всеволожского района и районная станция по борьбе с болезнями животных справляются с обязанностями по отлову безнадзорных собак и их дальнейшему контролю.

Как сообщал «Новый День», в Курске бродячие собаки напали на 17-летнего подростка, ему помог отбиться дворник. Еще одно нападение случилось в подъезде жилого дома, когда соседских два пса набросились на пятилетнюю девочку, повредили голову и едва не задушили завязками шапки.

Маслово, Наталья Рязанова

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