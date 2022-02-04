В Курске СКР и прокуратура проверят нападения собак на детей

Следственный комитет в Курске начал проверку по факту нападения бродячих собак на школьника. 17-летний подросток оказался посреди стаи агрессивных животных и был покусан.

Инцидент случился около городской школы №20. По сообщениям местных СМИ, подростка укусили за ногу.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего организована проверка в порядке, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сказали в региональном управлении СКР.

Прокуратура Курской области проверяет другой случай нападения собак на ребенка в Железногорске. Два соседских пса набросились на пятилетнюю девочку и едва не задушили. На площадке подъезда сначала один американский булли повалил ребенка на пол и оцарапал, потом вторая собака принялась клыками стягивать с девочки шапку и едва не задушила ее завязками.

Мать ребенка вместе с соседом оттаскивала собак и сразу вызвала скорую помощь. Медикам пришлось применять общий наркоз, чтобы зашить раны на голове девочки. Швы были около 1,4 см глубиной и длиной 4 и 10 см, рассказала женщина «Курским известиям»

«Прокуратура организовала проверку информации о нападении собаки на 5-летнюю девочку. Будет дана оценка исполнению законодательства об ответственном обращении с животными», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне следственную проверку начало управление СКР в Саратовской области. Там стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, его укусили за локоть.

Курск, Наталья Рязанова

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