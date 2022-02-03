В Саратове бродячие собаки покусали школьника

Стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика в Саратове. Следственный комитет проверяет информацию о происшествии, рассказали в ведомстве.

Инцидент случился 2 февраля на улице Тульской. Школьник сумел вырваться из стаи, но его укусили за локоть.

«Организована доследственная проверка. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, ответственных за отлов бродячих животных», – пояснили в управлении СКР по Саратовской области.

Ранее в Уфе стая бездомных собак напала на школьника, но ему помог отбиться оказавшийся рядом дворник. СКР проверил случившееся на признаки Халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Саратов, Наталья Рязанова

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