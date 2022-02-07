Приморские депутаты ввели обязательную маркировку для всех собак

Депутаты Законодательного собрания Приморья ввели обязательную маркировку для домашних собак и животных без владельца. В регионе будут вести базу данных о маркированных животных, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Заксобрание сразу в трех чтениях приняло поправки в краевой закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными». Губернатор Приморья Олег Кожемяко инициировал внеочередное заседание депутатов по вопросу маркировки собак.

С 1 июня маркировка собак с владельцами из добровольной станет обязательной. Тогда же планируется запустить единую базу данных маркированных животных. Полномочия по стерилизации, вакцинации, нанесению маркировки и мониторингу числа бездомных собак переданы муниципалитетам.

Напомним, в крае введен режим повышенной готовности из-за участившихся нападений бродячих собак на людей. По данным Заксобрания Приморья, в 2021 году 55 человек пострадали от укусов собак, всего нападений зарегистрировали 202. Порядка 4500 собак в регионе не имеют владельцев.

Напомним, Минсельхоз подготовил законопроект о включении домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных. Министерство предложило отмечать и ставить на учет всех домашних питомцев.

Владивосток, Наталья Рязанова

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