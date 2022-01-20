Россиян обяжут маркировать домашних животных

Минсельхоз подготовил законопроект о включении домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных. Это поможет искать потеряшек и привлекать россиян к ответственности за выброшенных питомцев.

Министерство назначено ответственным исполнителем поручений президента по формированию в обществе ответственного отношения к животным. Поправки об обязательной маркировке составлены в ноябре прошлого года и внесены в Госдуму, но касаются только сельскохозяйственных животных. Ко второму чтению законопроект исправят, введя обязательную маркировку и для домашних питомцев.

«Приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. Есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», – пояснил первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Известиям».

По информации Госдумы, законопроект рассмотрят в первом чтении 26 января.

Напомним, Минсельхоз анонсировал обязательную маркировку питомцев в августе 2020 года. Процедуру планировалось проводить за счет владельцев животных. Им же предоставят выбор типа маркировки: чипирование, бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники. Предполагаемый размер штрафа за отсутствие маркировки – от 500 до тысячи рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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