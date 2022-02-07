Чиновники в Астраханской области попали под «уголовку» из-за массовых нападений собак

Уголовное дело возбуждено в отношении чиновников мэрии города Знаменска Астраханской области из-за нападений собак на людей.

Чиновникам вменяют бездействие, которое повлекло более 120 нападений бродячих собак на местных жителей. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. В надзорном ведомстве не уточнили число фигурантов в деле.

Как отметили в Генпрокуратуре, по таким же фактам прокуроры инициировали уголовное преследование в Башкортостане, Тыве, а также в Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.

Случаи нападения бездомных собак на людей в разных регионах России участились с конца прошлого года. В Забайкалье жертвой бродячих собак стала семилетняя девочка. На этом фоне глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства, которое регулирует отлов бездомных собак. Руководитель ведомства, в том числе, предложил обозначить уголовную ответственность для чиновников в случае трагедии с нападением собак на людей.

Астрахань, Наталья Петрова

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