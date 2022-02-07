По факту нападения собаки на семилетнего челябинца возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения агрессивного пса на школьника в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 6 февраля, в поселке Федоровка, в Советском районе Челябинска.

Семилетний мальчик гулял с тремя друзьями. Ребята играли, бегали друг за другом. Во время игры ребенок упал, в этот момент к мальчику подбежала собака и впилась ему в лицо. Ребенка с повреждениями родители отвезли в больницу: порванную животным щеку и раны в районе глаз пришлось зашивать. А после этого обратились с заявлением в полицию.

По первоначальной информации, на школьника напал бездомный пес. По словам жителей поселка, бродячие собаки бегают по нему внушительной стаей. Челябинцы боятся отпускать детей в школу.

Однако, как уточнили в администрации Советского района, укусившая ребенка собака не была бездомной. Она и раньше проявляла агрессивность. Хозяевам пса неоднократно делали замечания по этому поводу, но те никак не реагировали.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к его совершению», – уточнили в силовом ведомстве.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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