В Челябинске бездомная собака вцепилась в лицо ребенку

СКР начал проверку по факту нападения на 12-летнего школьника бездомного пса.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел 13 февраля в поселке Федоровка Советского района Челябинска.
Мальчик с друзьями находился на детской площадке, к нему подбежала бездомная собака и укусила за лицо. После случившегося родители доставили ребенка в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Напомним, ранее в этом же поселке безнадзорный пес напал на семилетнего мальчика. Ребенок получил несколько укушенных ран лица. Впоследствии выяснилось, что у собаки была хозяйка, которой уже не раз делали замечания из-за агрессивности пса. В настоящее время животное поместили в приют.
Челябинск, Виктор Елисеев
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