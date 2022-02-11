В Челябинске требуют ввести наказание за бесконтрольный выгул собак

Челябинские эксперты призвали законодательно определить ответственность хозяев за содержание животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в большинстве случаев на людей нападают не бездомные собаки, а имеющие хозяев. Об этом заявила Полина Прийменко, руководитель приюта «Наш дом», исполняющего муниципальный контракт на содержание отловленных животных.

Зоозащитница отметила, что в Челябинске пытаются сократить чсло бездомных зверей, возвращающихся на место прежнего обитания. «В прошлом году к нам в рамках контракта доставили 1 тысячу 21 собаку, – рассказала г-жа Прийменко. – Из них лишь около 600 животных вернули обратно. Порядка 40% отловленных собак мы вернули прежним хозяевам, нашли им новых или оставили в приюте». Хотя обычно на прежние места возвращают порядка 80% – 90%, отметила она.

По словам руководителя приюта, решение о возможности вернуть животное обратно принимают по истечении 21 дня, и разрешают это сделать, как правило, неагрессивным особям.

При этом челябинка выразила уверенность, что к нападениям на людей причастны не столько бездомные и одичавшие собаки, сколько псы, имеющие хозяев. И основную проблему в этом плане представляет так называемый «самовыгул» собак – когда животных хозяева выпускают гулять без какого-либо контроля. Прежде всего, это происходит в частном секторе.

«Мы тесно общаемся с представителями ООО «Ремком», занимающегося отловом безнадзорных животных по контракту с мэрией. Часто, когда они выезжают в частный сектор по жалобам жителей, то забирают только одну собаку из стаи. Остальные разбегаются по дворам хозяев. У них ошейники есть. Да и к нам часто привозят отловленных собак с ошейниками», – рассказала руководитель приюта.

По словам Прийменко, многие хозяева в частном секторе привыкли выпускать своих питомцев на улицу, где те могут проводить целые дни (в том числе, бесконтрольно размножаются). При этом никаких санкций за это на сегодня не предусмотрено. «Мы не можем ничего, кроме как погрозить им пальчиком», – сокрушается челябинка. Она уверена, что именно такие животные, формально имеющие хозяев, хотя и крайне нерадивых, и представляют угрозу для прохожих, так как, в отличие от одичавших сородичей, они людей не боятся.

С коллегой согласна и председатель общественной организации «Центр временного содержания и реабилитации животных «Шанс» Ольга Шкода. «Дикое животное, родившееся в дикой среде или одичавшее, никогда не подойдет к человеку. Они боятся людей. Основные укусы – это, как правило, самовыгульные собаки», – настаивает она.

Об этом свидетельствуют и данные об укусах животными людей, отмечает врач травматолог-ортопед Артур Шамселов. Так, в 2020 году, по данным Росстата, в Челябинской области число таких случаев было на уровне 156,1 на 100 тысяч человек (это на 5% меньше, чем в 2019 году).

Полной статистики по прошлому году, отметил медик, пока нет. Но по данным одной из частных клиник, к ним с укусами животных обратились в 2021 году 568 человек. При этом в 561 случае укус был спровоцирован самим пострадавшим. «В основном, люди обращаются в травмпункт с травмами верхних конечностей. Это тоже может свидетельствовать о том, что укус спровоцирован: человек потянулся рукой к собаке, и та его укусила», – отмечает травматолог.

Показательно и то, что в 80% случаев речь идет об укусе известными домашними животными. То есть, пострадавший знал напавшего на него питомца, у того был хозяин. И лишь оставшиеся 20% приходятся на укусы неизвестных животных. В том числе и диких, например, белок.

Изменить ситуацию может лишь введение жесткой ответственности за содержание животных: запрет самовыгула, выгула без ошейника. При этом внесение изменений в законодательство необходимо подкрепить и внесением соответствующих изменений в КоАП. Правда, заработает такой механизм лишь после введения обязательного учета животных, признают волонтеры-зоозащитники.

Впрочем, есть у участников отрасли претензии и к новому закону об отлове животных. Так, по признанию начальника отдела экологической безопасности управления экологии и природопользования мэрии Челябинска Дмитрия Никишина, требование возврата животного к месту прежнего обитания доводит ситуацию до абсурда.

«По закону, если бездомное животное отловлено на территории, например, детского сада, то по истечении времени содержания в приюте, организация, занимавшаяся отловом, обязана вернуть его обратно, буквально в ту самую песочницу на территории дошкольного учреждения, откуда его забрали, – рассказал чиновник. – Конечно, они могут пойти на уступки и, прислушавшись к просьбам сотрудников детского сада, выпустить собаку, например, за оградой учреждения. Но и момент отлова, и момент выпуска фиксируются на видео. И к организации могут прийти проверяющие органы и сказать: вы нарушили законодательную норму. И наказать за это». По всей видимости, это требование можно было бы смягчить, чтобы не доводить до таких случаев. Но сделать это могут только на федеральном уровне, отмечает чиновник.

Пока же от нестыковок и пробелов в действующем законодательстве страдают рядовые жители городов и весей. И пытаются бороться с проблемой своими, зачастую изуверскими методами. Например, как рассказали зооволонтеры, поливают снег раствором мышьяка или разбрасывают на улице куски сала, начиненные иголками.

Впрочем, проблему это не решает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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