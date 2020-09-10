«Мы стремимся к тому, чтобы собака обрела нового владельца», – 92 собаки, отловленные на улице, нашли дом

С начала 2020 года из 594 животных, отловленных работниками приюта ЕМУП «Спецавтобаза», удалось пристроить 92.

«Мы стремимся к тому, чтобы собака обрела нового владельца. Приют открыт для тех, кто хочет завести себе четвероного друга. Фотографии с описанием животных размещены на сайте «Спецавтобазы». Можно прийти и посмотреть на наших подопечных, познакомиться, погулять с ними в зоне выгула», – рассказал главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Виталий Жижин.

Каждая собака проводит в приюте в среднем около трех недель. Все зависит от ее состояния здоровья и поведения. По словам Виталия Жижина, их главная задача – выпустить из приюта животное, которое не будет представлять опасности для окружающих.

«Каждое животное, которое попадает в приют, осматривает ветеринар, ставит прививку от чумы, проводит обработку от внешних и внутренних паразитов и, если необходимо, назначает лечение. После прохождения десятидневного карантина проводится стерилизация и вакцинация от бешенства, собаке ставят электронный чип с информацией, когда и где она была отловлена, и ушную бирку с порядковым номером. Далее за ней наблюдает кинолог. Если животное не проявляет агрессии, его выпускают в том месте, где оно было отловлено. Таковы требования законодательства», – пояснил Виталий Жижин.

Отлов собак, не имеющих владельцев, проводится по заявкам, которые поступают в администрацию Екатеринбурга. После того, как информация поступает в приют, специалисты по отлову выезжают на место.

Не реже чем раз в три месяца в приюте для животных проводится день открытых дверей. Это хорошая возможность присмотреться к собакам, которые нуждаются в новом доме.

«После смягчения ограничений по коронавирусу мы возобновили эту практику. В минувшую субботу к нам в гости пришло 114 человек. По итогам дня открытых дверей одна собака обрела новую семью», – рассказал главный инженер.

Отметим, посещение приюта для животных в ЕМУП «Спецавтобаза» возможно по предварительной записи со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8-904-170-2444. Прежде чем прийти в приют, необходимо ознакомиться с правилами посещения, размещенными на сайте предприятия.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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