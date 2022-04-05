Создана интерактивная карта для помощи в отлове бродячих животных

В Свердловской области создали интерактивную карту, на которой указаны контакты специалистов местных администраций, ответственных за отлов бродячих животных. Жители более чем 80 муниципалитетов могут позвонить либо обратиться по электронной почте и сообщить о наличии бездомных собак в их населенном пункте.

Как сообщили в ДИПе, создание такой карты – потребность времени. С начала года только в Центр управления регионом Свердловской области поступило 1100 жалоб на бродячих собак. За февраль и март отловлено более 2 тысяч и стерилизовано более 1200 животных без владельцев. К дальнейшему устройству животных подключились волонтеры. Благодаря им более 850 собак пристроены – животным нашли старых или новых хозяев или забрали на передержку.

Как уже писал «Новый День», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в начале февраля поручил главам городов активно включиться в работу по пристрою безнадзорных животных. Всего на местном уровне заключено 64 контракта на проведение мероприятий по отлову и пристрою безнадзорных животных, из их больше половины – в феврале и марте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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