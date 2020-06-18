«Псы могут покусать детей», – жители Широкой Речки пожаловались на приют с голодными бродячими собаками (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга пожаловались на «черную» передержку, где находятся голодные собаки, сбегающие с территории приюта. Местные боятся, что их могут покусать животные, которые охраняют «свой» участок. Подробности – в нашем материале.

Собаки пугают людей

Основные жалобы прозвучали от сотрудников областной наркологической больницы. Со слов юриста медучреждения Елены Чернышевой, неподалеку от организации есть площадка на улице Косотурской, где содержатся животные. Территория захламлена, а внутри находятся собаки, большая часть из которых не на привязи. Якобы мужчина устроил приют для животных, за которыми не следит.

«Иногда бегают собаки без поводка. Причем собаки немаленькие. У нас рядом садовые участки, от них дети ходят до Мичуринских прудов одни. Не исключено, что собака может просто покусать ребенка и даже взрослого человека», – рассказала Елена.

С ее слов, псы начинают выть с самого утра, и делают это от голода. На месте наша съемочная группа заметила четырех собак, три из которых свободно выбегали за территорию участка. На вид они худощавые, у одной из псин на морде глубокие раны. Владелец участка Игорь Кириллов заявил, что у него не приют, просто некоторых хвостатых он взял с улицы, а кого-то передали знакомые. Всех животных мужчина, по его словам, исправно кормит и лечит в меру своих сил. Но если собаки кого-то покусают, пока бегают за пределами его земли, – он ответственности нести за это не собирается.

«Это собаки бездомные и беспризорные. За их поведение я ответственность не несу. Я кормлю их и забочусь о них. Мне принадлежит собака, которая сидит на цепи. Она охраняет мой участок, а я несу за нее ответственность», – говорит мужчина.

Наша съемочная группа уже не в первый раз приезжает на этот участок, который зоозащитники прозвали «черной» передержкой. В конце сентября 2019 года в этом приюте нашли шарпея, в желудке которого были стекла и саморезы. А в октябре там же произошел пожар – сгорела сама постройка, где ранее содержались животные. Возгорание чуть было не парализовало работу областной наркологической больницы, так как пострадала линия электропередачи.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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