На Широкой Речке сгорела «черная» передержка. После пожара нашли тело человека (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сгорела постройка, где была организована «черная» передержка для кошек и собак. Пожар чуть не парализовал работу областной наркологической больницы. В минувший понедельник мы писали о том, что зоозащитники бросились спасать животных из сомнительного приюта. Собаки и кошки были в плохом состоянии, испытывали проблемы со здоровьем. Например, у шарпея в желудке нашли шурупы и стекла. Возгорание на участке произошло во вторник ночью. Подробности – в материале «Нового Дня».

На пожарище обнаружили тело человека

Пожар на Косотурской случился в ночь на 1 октября. Загорелось здание, которое было возведено на участке Игоря Кириллова. Сейчас на месте пожара остались лишь обгоревшие доски и поддоны. Хозяин участка Игорь Кириллов предполагает, что это поджог. «По предварительным данным, это были поджог и убийство. Нашли сгоревший труп, предположительно, нашего охранника. Работали эксперты МЧС. Они установили следы легковоспламеняемой жидкости. Следы были по периметру и внутри очага. Я думаю, что волна негатива зоозащитников спровоцировала людей на преступление», – заявил он в телефонном разговоре с журналистом РИА «Новый День».

Животных на момент пожара на территории уже не было, говорит Игорь. В огне пострадало не только имущество мужчины. Над строением проходит линия электропередачи, дающая электричество коллективному саду и областной наркологической больнице. «После пожара у нас полностью обесточилось все учреждение. В течение суток мы были на резервном источнике энергоснабжения, на дизельном генераторе. И потеряли интернет», – рассказывает главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Он также сообщил, что за этот год на территории Кириллова пожар происходит уже в четвертый раз. Местные жители считают, что возгорания происходят из-за того, что участок их соседа захламлен горючими материалами: досками, поддонами, утеплителем. Люди заявляют, что Игорь складирует весь хлам у себя, а после продает его. Кроме того, территория выглядит так, словно ее используют в качестве стихийной свалки.

Однако сам Кириллов уверяет, что все это он использует в личных целях: «Я считаю себя потерпевшим. У меня сгорело жилище, погиб человек. Если люди видят бедственное положение и могут провести субботник, нанять трактор, помочь очистить территорию – я буду им благодарен, и конфликт будет исчерпан».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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