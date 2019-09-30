«В желудке шарпея были стекла и саморезы», – зоозащитники спасли животных из «черной» передержки (ФОТО, ВИДЕО)

Зоозащитники спасли животных из передержки на Широкой Речке – кошки и собаки содержались в ужасающих условиях. Со слов активистов, которые побывали в приюте с проверкой, им показалось подозрительным, что владелец активно принимает зверей. Чем закончился выезд – в материале «Нового Дня».

Животных спасли из жуткого приюта

Екатерина Тельминова рассказывает, что ездила в Мичуринский питомник с зоозащитниками накануне. Активисты сообщили владельцу, что везут животное, для того чтобы сдать его. По прибытии волонтеры увидели, что звери содержатся на участке, где разбросан различный хлам: доски с гвоздями и саморезами, старый утеплитель, автомобильные покрышки. На территории стоит небольшой домик. «В домике при уличной температуре были гладкошерстный шарпей и тойтерьер», – вспоминает Екатерина.

Волонтеры начали собирать мусор, гвозди, по которым ходили животные. А после решили увезти и часть собак и кошек, так как они плохо выглядели. «У шарпея мы обнаружили в желудке стекло и саморезы. Вчера это все хирургически удалялось и вырезалось. Предстоит длительное лечение двух собак – у них пневмония. Кошки многие в стационаре, ветеринары им еще ставят диагнозы. Владелец приюта принимает животных от людей, которые нашли зверей на улице, или наплодили своих. Ищут, куда сдать: обзванивают первые попавшиеся места. Естественно, что все нормальные частные приюты и передержки заняты. Поэтому натыкаются на людей, готовых взять за небольшие деньги животных», – заявляет Екатерина.

Рентгеновский снимок желудка шарпея

Зоозащитники обратились в полицию, ведь, по их мнению, животным оказывается ненадлежащий уход. По данным пресс-службы правоохранителей Екатеринбурга, участковыми уполномоченными отделения полиции № 8 проводится проверка по данному факту.

Эти предметы достали из желудка несчастной собаки

Корреспонденту «Нового Дня» активисты рассказали, что владелец приюта даже пытался продать тойтерьера на Avito, но уже убрал объявление с сайта. Хозяином «черной» передержки оказался местный житель Игорь Кириллов. Мужчина не отрицает, что пытался продать шарпея и тойтерьера. Собеседник агентства рассказал, что планировал создать приют для кошек и собак. Недавно ему привезли животных, чтобы пристроить их в «добрые руки». «Дело в том, что вольеры и будки построены для уличных животных. А этих животных пришлось поместить в помещение, где идет строительство. Оно обогревается электрообогревателями. Я не считаю, что был ненадлежащий уход. Шарпей и тойтерьер, а также кошки находились в теплом помещении с электрообогревом», – уверяет владелец питомника. Мужчина также дополнил, что животным было плохо еще до переезда к нему.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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