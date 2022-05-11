Власти взялись за строительство приютов для животных – их будет восемь на всю область

В Свердловской области появятся восемь государственных приютов для животных, причем для пяти уже определили земельные участки. По замыслу региональных властей, места для содержания бездомных собак должны появиться в каждом управленческом округе, новый приют построят и в Екатеринбурге.

«Уже определены земельные участки для размещения приютов в Алапаевске, Верхней Салде, Верхотурском, Полевском, Сысертском городских округах. Сейчас идет подготовка конкурсов на разработку проектно-сметной документации. В Екатеринбурге выбор земельного участка еще продолжается. Работа по созданию приютов ведется также в Нижнем Тагиле и поселке Билимбае под Первоуральском», – сказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Там уточнили, что за три месяца поймали 2641 собаку, 1650 стерилизовали, более 1000 пристроили в добрые руки, а остальных разместили в 12 приютов, из которых только один государственный.

Напомним, в начале февраля после инцидента с нападением бродячих собак на людей свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от мэров уральских городов отловить всех безнадзорных псов и поместить их в приюты. Ультиматум, правда, оказался невыполним в короткие сроки – оказалось, что мест для размещения животных недостаточно. После этого началась работа над строительством государственных приютов. «В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных», – пояснял тогда губернатор.

При этом на Урале продолжают критиковать федеральный закон, который требует отпускать неагрессивных собак после необходимых процедур в те же места, где их поймали. «В 2018 году у нас был принят закон об обращении с животными. У нас четко в законе написано, что мы собаку должны поймать, стерилизовать, привить, чипирповать и выпустить, если она не проявляет агрессии. А если она чипирована, то ее вроде и ловить нельзя. И у меня большие вопросы к исполнению закона. Сегодня собака в приюте посидела, комиссионно на нее посмотрели, кинолог на нее посмотрел, специалисты – неагрессивная. Выпустили. Где гарантия, что через месяц она не начнет кидаться на людей? Поэтому тут тоже очень тонкая грань между гуманным обращением с животными и отношением этого животного к моему ребенку, моим близким, родственникам и вообще к людям», – говорил «Новому Дню» вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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