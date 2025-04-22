На Урале за три года построили только один из восьми приютов для животных

В Свердловской области за три года построили лишь один межмуниципальный приют для животных. Притом что их должно было появиться восемь. На проектирование в 2022 году было выделено 2,8 млн рублей. Однако в некоторых муниципалитетах работы даже не начинались.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте ветеринарии Свердловской области, сейчас подбираются земельные участки для размещения пунктов содержания отловленных специальными службами животных, разрабатывается проектно-сметная документация для будущих приютов. В частности, в 2025 году запланирована разработка проектов приютов в Верхней Салде и Нижнем Тагиле. Места для содержания безнадзорных собак должны появиться в Алапаевске, Верхотурье, Первоуральске и Сысерти, а также в Екатеринбурге.

Однако примерно то же самое говорилось и в 2022 году. «Уже определены земельные участки для размещения приютов в Алапаевске, Верхней Салде, Верхотурском, Полевском, Сысертском городских округах. Сейчас идет подготовка конкурсов на разработку проектно-сметной документации. В Екатеринбурге выбор земельного участка еще продолжается. Работа по созданию приютов ведется также в Нижнем Тагиле и поселке Билимбае под Первоуральском», – говорил три года назад директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Напомним, в начале февраля 2022 года после инцидента с нападением бродячих собак на людей губернатор Евгений Куйвашев потребовал от мэров уральских городов отловить всех безнадзорных псов и поместить их в приюты. Правда, потом оказалось, что приютов нет, и ультиматум невыполним. После чего и началась работа по их строительству. Однако по факту за три года появился только приют в Асбесте. «Мероприятия выполняются согласно дорожной карты в свои сроки», – изъяснились в департаменте.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube