Завтра истекает срок ультиматума Куйвашева. Его не выполнил никто

Завтра, 18 февраля, истекает срок ультиматума губернатора Евгения Куйвашева, который потребовал от мэров уральских городов в течение двух недель отловить всех безнадзорных собак и поместить их в приюты. «Новый День» уже писал, что задача была невыполнимой – в муниципалитетах просто нет стольких приютов, да и отпускать животных требует федеральное законодательство. Комментируя истечение двухнедельного срока, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, сказал, что «поручение мэрия выполняет», однако раскритиковал федеральный закон как неработающий.

«В 2018 году у нас был принят закон об обращении с животными. У нас четко в законе написано, что мы собаку должны поймать, стерилизовать, привить, чипирповать и выпустить, если она не проявляет агрессии. А если она чипирована, то ее вроде и ловить нельзя. И у меня большие вопросы к исполнению закона. Сегодня собака в приюте посидела, комиссионно на нее посмотрели, кинолог на нее посмотрел, специалисты – неагрессвиная. Выпустили. Где гарантия, что через месяц она не начнет кидаться на людей? Поэтому тут тоже очень тонкая грань между гуманным обращением с животными и отношением этого животного к моему ребенку, моим близким, родственникам и вообще к людям», – сказал в ответ на вопрос «Нового Дня» вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Он напомнил, что вопрос беспокоит не только его. «Этим как раз очень плотно начал заниматься Следственный комитет, [глава СКР] Александр Иванович Бастрыкин написал письмо президенту, где просит внести изменения в законодательство. Видимо, не только одного меня этот вопрос беспокоит. Та практика, которая после введения закона сложилась, говорит, что что-то с этим законом не так», – добавил Бубнов.

Он подчеркнул, что ситуацию усугубляют люди, которые кормят собак. «Все эти собаки на самом деле, особенно в стаях, появляются там, где их кормят. Сказать, что собака бесхозная – большое лукавство. Строительные организации, промышленные базы... Они на самом деле с хозяевами, просто если не дай бог что-то произойдет, то этот хозяин скажет, что это не его собака. Тут что-то надо поправить в законодательстве», – отметил он.

Напомним, в мэрии рассматривают вопрос создания приюта для 300 животных, однако пока там лишь выбирают земельный участок, который подойдет для строительства. Комментировать требование губернатора отловить псов за две недели и всех разместить в приюты в ратуше отказались. Сейчас в Екатеринбурге приют, по сути, один – это бывший пункт кратковременного содержания на территории «Спецавтобазы», которая и занимается в уральской столице отловом собак. Приют рассчитан на 90-100 животных, и он почти всегда полон. Собак отлавливают, отправляют на карантин, потом прививают, стерилизуют и чипируют, неагрессивных – выпускают, если не удается найти им новых или старых хозяев, в приюте оставляют только тех, кто представляет опасность для людей.

Ситуация в муниципалитетах еще хуже. Во многих городах, например, в Артемовском, приюта вообще нет. Кстати, на недавней пресс-конференции Куйвашеву задавали вопрос по проблеме бродячих собак, которые могут быть опасны для людей. Однако глава региона в ответ на просьбу выделить финансирование на решение проблемы отшутился, сказав, что «собака бежит туда, где ее кормят, видимо, у вас хорошо кормят». И вообще намекнул, что если убрать с улиц псов, то могут появиться другие представители фауны. «С собаками вопрос серьезный – я как-то выбежал на пробежку в одном из европейских городов, несильно светло было, смотрю – переходят дорожку вроде бы собаки, их было три или четыре, поближе подошел, а это крысы, они размером с собак! Есть мнение, что если истребить собак, появятся крысы. Это городская среда, надо во всем меру знать», – заявил губернатор 13 января этого года. Теперь же его мнение, по всей видимости, поменялось.

Однако решить проблему бродячих собак в двухнедельный срок нереально. Особенно, если это придется делать муниципалитетам за счет собственных средств. «Официального поручения от губернатора не видел, инстаграм пока не читал. Но приюта у нас нет – сейчас мы ведем работы по формированию земельного участка для строительства приюта и написали обращение в область. Мы ежегодно получаем из области определенную сумму на отлов, контрактуемся побыстрее, специализированная организация у нас этим занимается. Отлавливает животных, увозит, а потом по закону – если собака не агрессивная, чипируют ее, стерилизуют и отпускают», – сказал «Новому Дню» глава Верхотурья Алексей Лиханов. Он добавил, что своими силами дотационный муниципалитет с таким проектом не справится.

Глава Краснотурьинска Александр Устинов отметил, что проблем с собаками нет. «На сегодняшний день у нас все заявки по отлову от граждан выполнены. Работа ведется на постоянной основе, по заявкам от жителей, по сообщениям в соцсетях и СМИ. У нас в городе этим управление гражданской защиты занимается», – пояснил собеседник «Нового Дня». При этом он отметил, что вскоре ситуация изменится, поскольку весной псы начнут сбиваться в стаи.

Также Устинов рассказал, что, по его мнению, виноваты люди, которые подкармливают животных. «Недели две-три назад у нас было такое – собак начали подкармливать, и собралась стая, жильцы пожаловались, мы отреагировали. Контракт по отлову безнадзорных животных у нас заключен на сто с лишним голов, около полутора десятков в этом году уже отловили. Но проблема в том, что их отлавливают, стерилизуют и потом отпускают – так предусмотрено законом, и через год эта собака с биркой снова бегает в стае», – сказал агентству мэр.

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер уточнил, что на днях в регионе пройдет заседание рабочей группы, которая как раз должна заняться вопросом строительства передержек, однако планы выглядят нереальными. «У нас в Свердловской области конь не валялся. Согласно планам департамента ветеринарии, шесть таких приютов должно быть построено уже к следующему 2023 году, прожектеры, мать их. Всё больше превращаемся в поздний социализм, где главное не сделать, а высокому начальству [соврать] покрасивше и успокоить», – прокомментировал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»