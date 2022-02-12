Как ловят собак в Екатеринбурге и почему с этой проблемой никто не может справиться (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на муниципальный контракт по отлову собак не заявляется никто, кроме муниципального же предприятия «Спецавтобаза», сообщили «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга. Желающих заниматься отловом безнадзорных животных нет, вероятно, потому что это неприбыльно и довольно сложно. Особенно после того, как был запрещен отстрел собак. Тогда главными проблемами в городах стали стаи. Надо ли их кормить, чтобы задобрить и нападает ли сытая собака на человека, – в материале агентства.

Как отлавливают собак

Согласно конкурсной документации, мэрия оплачивает только поимку собаки, а ведь животные нередко не сидят на одном месте, постоянно снуют по территории, прекрасно знают укрытия, где можно спрятаться от опасных для них людей, так что по одной заявке может быть и несколько выездов.

Помимо людей, машин, специальных ружей, которые стреляют снотворным, у отловщиков должны быть оборудованные всем необходимым места для содержания пойманных псов. В Екатеринбурге это бывший пункт кратковременного содержания, который сейчас числится как муниципальный приют на территории «Спецавтобазы». В нем, как уже писал «Новый День», одновременно могут содержаться до сотни собак. Для полуторамиллионного города – это капля в море. Даже при том, что на Урале, как и в остальной России, действует программа ОСВВ – то есть отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Это значит, что всех неагрессивных и здоровых собак после необходимых манипуляций отправляют туда, где их нашли. Решение о том, неопасна ли собака для людей, принимает комиссия, в состав которой входят и специалисты, например, ветеринары, и общественники. «Администрация города Екатеринбурга взаимодействует с организацией «Зоозащита». Директор Анна Вайман входит в состав комиссии по возврату собак, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания», – пояснили в администрации Екатеринбурга.

В году из 794 отловленных собак на улицу вернули 506. Еще 220 нашли новый дом, 38 – вернули прежним хозяевам.

Программа ОСВВ действует в стране всего несколько лет, она пришла на смену прежней практике как более гуманная и способная сократить популяции бродячих собак, еще в 2017-м бездомных животных, как правило, умерщвляли. Однако проблему опасности стай для людей новая стратегия не решила. Кажется, ситуация стала только хуже. По крайней мере, для людей. Например, в Академическом уже несколько месяцев жители жалуются на стаю бродячих собак, обитающих на улицах Рябинина и Академика Парина. Животных видят возле нового детского сада, который недавно с инспекцией посещал мэр города Алексей Орлов. Заявки в комитет по экологии поступают отсюда регулярно, но ни одного пса поймать не удалось. «В 2021 году поступило шесть заявок в июле и августе. Выезжали 23 раза, отловили три собаки. В 2022 году поступило семь заявок, выезжали семь раз. Пока не удалось отловить ни одну собаку. Там появилась новая стая, рядом пустырь», – сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

Всего с начала года в городе поймали 131 бродячую собаку. «Количество заявок за последние несколько дней существенно увеличилось», – сказали в пресс-службе мэрии, отметив, что контракт на отлов на 2022 год заключен на 1000 собак.

Сколько бездомных животных в Екатеринбурге на самом деле, сказать не может никто. Приблизительно их не меньше 3-4 тысяч, но отлавливать за год успевают около 1,5 тыс., поэтому кардинально проблему текущая практика не решит, даже если новые бездомные перестанут появляться, а это в условиях отсутствия сурового наказания для плохих владельцев, выбрасывающих животных на улицу, невозможно.

Кроме того, ухудшают обстановку и люди, которые подкармливают псов. К этому, кстати, призывают в «Зоозащите», а на «Спецавтобазе», напротив, просят этого не делать. С точки зрения безопасности людей правы вторые. Для тех, кто носит в стаю кусок хлеба, псы неопасны, даже напротив. Для остальных – детей, взрослых, домашних животных, которые рискнут пройти по территории, где подкармливают бродяжек, – псы могут стать источником угрозы.

О поведении собачьих стай «Новому Дню» рассказала научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова. «Чем менее уверена в себе собака и чем меньше она считает территорию своей, тем меньше вероятность того, что она на вас нападет. И наоборот – чем больше она считает территорию своей, тем больше она будет ее защищать от чужаков. Например, в Академическом стаи наверняка не ночуют, уходят в лес, в частный сектор, в заброшенные здания, у них есть место для отдыха, а днем они приходят туда, где их кормят», – рассказала она.

По словам Уваровой, вопрос нападения на человека для стаи бездомных собак не связан с их сытостью. «Собака нападает на человека не как на объект своего питания, она не воспринимает человека как пищу. Там, где собак кормят, они считают, что это классное место, что его надо защищать от всех остальных. При этом собаки могут воспринимать человека как источник питания, того, что им еду приносит, но тогда они не будут агрессивны. Те, кто подкармливает, пользуются любовью стаи. Стая может даже начать защищать от других прохожих такого человека», – пояснила собеседница агентства.

При этом Екатерина Уварова заметила, что полностью избавляться от уличных собак – крайне плохая идея, но в идеале все должно выглядеть иначе, собак должно быть меньше. «Городская среда – довольно сложный биотоп, в котором обитает не только человек, но и другие животные, которых не хотелось бы иметь в качестве соседей. В частности, это крысы, которые прекрасно приспосабливаются. Городская среда для них – рай. Человек ничего поделать с ними не может. Проводилось исследование, которое говорит о том, что наличие бездомных собак и кошек хоть каким-то образом помогает сдерживать популяцию крыс. Оказывается, бездомные животные наши помощники, поскольку они ловят грызунов, чтобы найти себе пропитание. С другой стороны, безнадзорное размножение собак и кошек в городе – это и неэтично, и источник инфекции, так как уральский регион неблагополучен по бешенству. Поэтому было решено оставить контролируемую небольшую популяцию, чтобы они не размножались, но занимали свою экологическую нишу. Когда собака стерилизована, она не может увеличивать поголовье стаи. Как правило, такое животное, которое находится на своей территории, знает, где можно поесть, где какие люди водятся, – рассказала «Новому Дню» научный сотрудник зоопарка, комментируя программу ОСВВ. – С одной стороны, это хорошо, с другой – собака, обжившись, начинает чувствовать себя хозяйкой, и, как и положено стайным животным, охранять территорию от чужаков. И люди становятся такими чужаками. Чем стая больше, тем она организованнее. Идеально было бы, если бы собаки были строго прописаны по территории – 1-2 особи, которые знают своих соседей. Но так бывает не всегда, собаки, которые сбиваются в большие своры, к которым примыкают недавно выброшенные собаки, щенки, а если это пустырь, где людей мало, нет большого движения людей и машин, там собаки ведут себя более агрессивно по отношению к чужаку».

Напомним, на прошлой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от мэров уральских городов в течение двух недель отловить всех безнадзорных собак на вверенных территориях, а также прекратить практику ОСВВ, принятую на федеральном уровне и поместить всех животных в приюты и на передержки. За прошедшие семь из четырнадцати дней ни одного нового приюта в регионе, правда, не появилось и, судя по всему, хотя бы наполовину решить проблему безнадзорных псов в муниципальных образованиях тоже не удалось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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