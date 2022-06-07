Уральцы объявляют войну бродячим собакам: «Администрация, не примете меры – мы примем сами»

В Свердловской области участились случаи нападения бродячих собак на людей. Только за последние несколько дней искусаны были дети – в Невьянске, Артемовском и Серове. Об этом сообщают родители пострадавших.

Так, накануне в поселке Цементном на детской площадке на улице Школьной на девочку напала собака. «Теперь моей дочери предстоит лечение [в течение] шести месяцев. У ребёнка шок и испуг. У стадиона рядом с гаражами бегает свора черных собак в количестве шести-семи штук, которые забили одинокую собаку прямо на моих глазах два дня назад. Детям теперь выходить гулять и бояться нападения собак? Уже не одна жалоба, а решения нет», – пишет в паблике «Инцидент Невьянск» Кристина Иноземцева.

Пес, который напал на девочку, обитает вместе с другими животными, которые уже демонстрировали агрессивное поведение. «Про эту стаю собак писали еще с начала зимы. Так никаких мер и не приняли. Сначала они разрывали кошек, теперь стали собак. Скоро на людей начнут [кидаться]. У них есть вожак, а остальные за ним. Собак вылавливают, да только не тех, каких надо», – пишет Наталья Арипова.

Еще одна местная жительница – Анна Иванова – уточняет, что уже обращалась в администрацию, где ей ответили, что шестерых собак уже поймали. «Работы ведутся», только совсем незаметно, кругом бегают собаки. А защитники животных почему-то винят в этом детей. Да, есть такие дети, которые сами гладят собак и бегут за ними, я неоднократно это видела. Но есть и агрессивные собаки сами по себе. На моего ребенка неоднократно пытались наскакивать, гавкать просто так», – сообщает женщина, публикуя ответ из управы.

Похожая история в Артемовском. Анастасия Елисеева в группе «Нетипичный Артемовский» пишет, что псы искусали ребенка. «Сколько еще это будет продолжаться? Сколько еще детей должно пострадать от их пастей? Когда начнут принимать меры? Почему я не могу спокойно выйти и погулять со своими детьми и не бояться, что нас загрызут бродячие собаки? Уважаемая администрация, не примете меры – примем мы сами. Мы против того, чтобы наши дети страдали от вашего безразличия», – выступает местная жительница.

В комментариях люди рассказывают, что эти случаи также не единичные. «Собаки действительно кидаются. Во дворах по улице Молодежи одна укусила моего ребенка, ставим прививки, укус был неслабый, помогли болоньевые штаны. Собаки живут в старом здании «капусты» и в гаражах. Бирок нет, да и толку с них, если они и на аллее просто могут подбежать и залаять, несколько раз было такое, хорошо, что муж рядом был, отпугнул. Писали и в администрацию, и в полицию, толку ноль», – сообщает Мария Самочернова.

Бродячие стаи замечены даже у детских садов. «Страшно ходить и выпускать детей на прогулку, особенно, где сад, Достоевского 2, 2а. В пятницу моего племянника тоже царапнула собака на площадке, где почта. Примите меры», – требует у властей Наталья Аничкина.

В паблике Serovdetka тоже обсуждают нападения собак на детей. В первом случае подписчики прислали в группу описание инцидента во дворе на улице Февральской Революции. «Слышу во дворе лай, выглядываю, а там стая собак окружила детей. Дети залезли на домик, сидят и пытаются отпугнуть собак», – пишет подписчик. Во втором – похожий инцидент произошел во дворе дома на улице Льва Толстого.

Отметим, что проблема бродячих собак в регионе системная. После того как в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий отстрел бродячих животных, собак, которые не показывают агрессии в приюте, после стерилизации и вакцинации должны отпускать, однако в стае они могут начать вести себя злобно по отношению к людям и другим животным, которые, как им кажется, посягают на их территорию. Об этом «Новому Дню» рассказывала научный сотрудник зоопарка Екатерина Уварова. Также проблема существует, поскольку в регионе очень мало приютов для собак, и в некоторых территориях их просто некуда деть после отлова, чтобы вакцинировать, чипировать, стерилизовать.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил грант в размере 3 млн рублей на устройство вольеров и стерилизацию бездомных животных. Распределение грантов будет проходить на конкурсной основе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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