В Екатеринбурге за год отловили 780 бродячих собак. Две трети из них выпустили обратно

Новый председатель комитета по экологии мэрии Екатеринбурга Артур Зиганшин отчитался перед депутатами об итогах работы по отлову безнадзорных животных. В 2021 году сотрудники «Спецавтобазы» поймали 780 собак, 38 из них были возвращены владельцам, а 220 нашли новых хозяев.
В соответствии с законом 506 собак были стерилизованы и чипированы, после этого их выпустили на улицы города. По словам докладчика, 16 собак, проявлявших немотивированную агрессию, оставили в приюте. «Вопрос отлова безнадзорных животных очень острый, практически ежедневно в комитет поступают обращения от граждан. Тема вызывает общественный резонанс», – заявил Зиганшин.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев ранее поставил перед свердловскими мэрами невозможную задачу: за две недели отловить всех бродячих собак и больше не выпускать их на волю, а содержать в приютах. Градоначальники отчитались о проделанной работе, но случаев нападения бездомных псов на жителей не стало меньше.
«Новый День» объяснял, почему требование Куйвашева выполнить нереально – в муниципалитетах нет столько приютов, а выпускать стерилизованных животных на улицу предписывает федеральный закон. Тем не менее в свердловском заксобрании создали рабочую группу, которая должна решить проблему. Например, депутаты предлагают создать отдельное бюджетное учреждение, которое будет заниматься «собачьими богадельнями».
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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