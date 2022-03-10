Скандальный директор Шарташского лесопарка теперь будет заниматься экологией Екатеринбурга

Бывший руководитель ГБУ СО «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин возглавил комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга. Эта информация появилась как на сайте мэрии, так и в соцсетях Зиганшина. До этого комитет возглавляла Екатерина Мурзина.

На своей странице в соцсети Артур Зиганшин написал, что на новом месте он намерен продолжить работу по «созданию, укреплению и развитию водно-зеленого каркаса города Екатеринбурга, сохранению и развитию ООПТ местного значения, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, экологическому просвещению и образованию, сотрудничеству с волонтерскими экологическими движениями и организациями».

Добавим, в обязанности городского комитета по экологии входит множество проблемных для города задач, например, координация работы по сбору и вывозу мусора, очистке водоемов, отлову бездомных животных. Последняя проблема в Екатеринбурге стоит достаточно остро: на муниципальный контракт по отлову собак не заявляется никто, кроме муниципального же предприятия «Спецавтобаза». Желающих заниматься отловом безнадзорных животных нет, вероятно, потому что это неприбыльно и довольно сложно. Особенно после того, как был запрещен отстрел собак. Тогда главными проблемами в городах области стали стаи.

Как уже сообщал «Новый День», деятельность Артура Зиганшина на посту директора Шарташского парка не всегда вызывала одобрение горожан. В частности, не получил общественного одобрения проект термального комплекса «Баден-Баден», который поддерживал директор парка. В сентябре екатеринбургские депутаты отказались менять статус земельных участков на берегу озера, а без этого стройка не могла начаться. В конце ноября инвестор проекта и Артур Зиганшиин провели встречу с общественниками в городской думе, но так и не пришли к компромиссу. В декабре прямо на озере встретились инвестор проекта, Зиганшин, депутаты гордумы и общественники и журналисты, но они снова не услышали друг друга. А уже в феврале 2022 года государственная экологическая экспертиза посчитала нецелесообразным изменение границ ООПТ «Шарташский лесной парк» для образования земельного участка под строительство «Баден-Бадена».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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