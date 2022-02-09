российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 февраля 2022, 15:16 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Госэкспертиза не согласилась изменять границы Шарташского лесопарка ради «Баден-Бадена»

Государственная экологическая экспертиза посчитала нецелесообразным изменение границ особо охраняемой природной территории «Шарташский лесной парк» для образования земельного участка под строительство термального комплекса «Баден-Баден».

Как сообщает департамент информационной политики, экспертная комиссия установила, что представленные материалы, обосновывающие изменение границ Шарташского лесного парка, не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Напомним, ранее стали известны результаты другой экспертизы – общественной, которую заказали активисты, выступающие категорически против строительства в лесопарке терм «Баден-Баден». Привлеченные эксперты дали негативный отзыв на планы строительства в пределах ООПТ. В качестве аргументов в заключении были приведены почти те же доводы, на которые указывали ранее и активисты, борющиеся против стройки. А именно: материалы оценки воздействия на окружающую среду не подтверждены инженерно-геодезическими, гидрометеорологическими и иными изысканиями.

Добавим, губернатор Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции 13 января заявил, что его отношение к проекту строительства рекреационного центра на Шарташе будет зависеть от выводов экспертов: «Если можно строить, конечно, надо поддержать. Если нельзя, и надо уменьшить, надо уменьшить. Правильно администрация города в этом случае делает – она полагается на мнение специалистов, особенно в отношении таких территорий, как Шарташский лесопарк, просто так ничего не построишь и не сделаешь, потому что там такая экспертиза с такими требованиями. Я бы просто дождался сейчас экспертизы, что они по этому поводу скажут».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Переговоры застройщиков «Баден-Бадена» на Шарташе и общественников зашли в тупик: активистов устроит только перенос стройки в другое место (ФОТО) / Независимые эксперты не одобрили стройку терм «Баден-Баден» на Шарташе

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика,