Госэкспертиза не согласилась изменять границы Шарташского лесопарка ради «Баден-Бадена»

Государственная экологическая экспертиза посчитала нецелесообразным изменение границ особо охраняемой природной территории «Шарташский лесной парк» для образования земельного участка под строительство термального комплекса «Баден-Баден».

Как сообщает департамент информационной политики, экспертная комиссия установила, что представленные материалы, обосновывающие изменение границ Шарташского лесного парка, не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Напомним, ранее стали известны результаты другой экспертизы – общественной, которую заказали активисты, выступающие категорически против строительства в лесопарке терм «Баден-Баден». Привлеченные эксперты дали негативный отзыв на планы строительства в пределах ООПТ. В качестве аргументов в заключении были приведены почти те же доводы, на которые указывали ранее и активисты, борющиеся против стройки. А именно: материалы оценки воздействия на окружающую среду не подтверждены инженерно-геодезическими, гидрометеорологическими и иными изысканиями.

Добавим, губернатор Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции 13 января заявил, что его отношение к проекту строительства рекреационного центра на Шарташе будет зависеть от выводов экспертов: «Если можно строить, конечно, надо поддержать. Если нельзя, и надо уменьшить, надо уменьшить. Правильно администрация города в этом случае делает – она полагается на мнение специалистов, особенно в отношении таких территорий, как Шарташский лесопарк, просто так ничего не построишь и не сделаешь, потому что там такая экспертиза с такими требованиями. Я бы просто дождался сейчас экспертизы, что они по этому поводу скажут».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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