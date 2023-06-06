Приставы остановили стройку терм «Баден Баден» на Шарташе

Приставы Екатеринбурга приостановили строительство термального комплекса «Баден Баден» на Шарташе. Работы запрещено вести до окончания рассмотрения иска, который подала администрация города, требующая снести вообще все самовольные постройки.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, исполнительный лист был выдан на основании решения Кировского районного суда. В качестве обеспечительной меры требуется остановить любые строительные, земляные и монтажные работы на трех участках на улице Отдыха до того, как суд рассмотрит иск администрации Екатеринбурга. Представителей «Баден Бадена» предупредили, что в случае неисполнения решения суда судебный пристав вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора, а также об административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Рабочие сегодня покинули стройку на Шарташе.

Напомним, ранее на Шарташе компания Basen Family планировала построить термы «Баден Баден» и гостиницу. Но госэкпертиза посчитала нецелесообразным изменять границы особо охраняемой зоны Шарташского лесопарка для возведения там комплекса (а на территории ООПТ строить нельзя). Тогда инвесторы отказались от планов по возведению стационарного объекта, решив заменить его «зоной отдыха» с пляжем и бассейном. Весной на улице Отдыха начались строительные работы. В мае мэрия Екатеринбурга подала в Кировский суд иск с требованием снести самовольные постройки, поскольку разрешения на строительство выдано не было. Иск еще не был рассмотрен.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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