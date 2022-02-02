Независимые эксперты не одобрили стройку терм «Баден-Баден» на Шарташе

Параллельно с официальной государственной экспертизой по вопросу о строительстве комплекса «Баден-Баден» на Шарташе, общественники заказали независимую оценку. Эксперты отчитались, что участок, на котором инвестор хочет построить термы и гостиницу, нельзя лишать статуса особо охраняемой территории.

Государственная экологическая экспертиза по вопросу о выводе участка на берегу Шарташа из статуса особо охраняемой природной территории еще не завершена, предполагается, что ее результаты огласят после 8 февраля. Однако общественники, которые выступают категорически против строительства в лесопарке терм «Баден-Баден», заказали свою экспертизу – ее выполняла общественная организация «Экология, прогресс и Духовное совершенство». Выводы опубликовали активисты в телеграме «Парки и скверы Екатеринбурга».

«...Экспертной комиссией по проведению общественной экологической экспертизы было принято отрицательное заключение, так как материалы не соответствуют требованиям в части выполнения ФЗ и нормативно-правовой документации. Представленные материалы оценки воздействия на окружающую среду не могут являться обоснованием изъятия участка из ООПТ «Шарташский лесной парк», – говорится в выводах комиссии. – Эксперты рекомендовали рассмотреть для реализации проекта «Баден-Баден» участок в районе Шарташского гранитного карьера, предусмотренный мастер-планом, утвержденным губернатором, или другой альтернативный участок за пределами рекреационно-оздоровительного кластера и ООПТ «Шарташский лесной парк».

В качестве аргументов в заключении приводятся почти те же доводы, на которые указывали ранее и активисты, борющиеся против стройки. А именно: материалы оценки воздействия на окружающую среду не подтверждены инженерно-геодезическими, гидрометеорологическими и иными изысканиями. На заболоченной части изымаемой территории находится популяция и пути сезонных миграций углозуба сибирского, а также других видов, занесенных в Красную книгу Свердловской области. Застройка приведет к изменению условий их обитания или вовсе к уничтожению. Также говорится, что участок, который хотят лишить особо охраняемого статуса, в основном сохранил свои экосистемы и назначение не полностью.

«Вместо изъятия участка рекомендуется ограничить свободный въезд транспорта, рекультивировать, восстановить почву и растительность», – говорится в заключении экспертов-общественников.

Ну и, наконец, капитальное строительство в водоохранной зоне и городских лесах «не допускается природоохранным законодательством и полностью противоречит принципам построения проекта водно-зеленого городского каркаса Екатеринбурга».

Сами же общественники подтверждают, что решение в любом случае будет принято на основании государственной экологической экспертизы. В случае положительного заключения с участка на южном берегу Шарташа снимут природоохранный статус, тогда препятствий для строительства «Баден-Бадена» не будет.

Напомним, проект «Баден-Баден» на Шарташе был одобрен в свердловском правительстве весной 2021 года. Но в сентябре екатеринбургские депутаты отказались менять статус земельных участков на берегу озера, а без этого стройка не может начаться. Инвестор, депутаты, представители Шарташского лесопарка неоднократно встречались с противниками строительства на берегу озера. Но к компромиссу прийти не удалось. Точку в споре должно поставить заключение государственных экспертов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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