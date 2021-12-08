Переговоры застройщиков «Баден-Бадена» на Шарташе и общественников зашли в тупик: активистов устроит только перенос стройки в другое место (ФОТО)

Сегодня на озере Шарташ, где планируют построить две очереди термального комплекса «Баден-Баден», прошла встреча инвестора проекта, депутатов гордумы и общественников, которые категорически против стройки. Бурные обсуждения длились почти два часа, но судя по всему, стороны не услышали друг друга. Сторонники строительства «Баден-Бадена» предлагают активистам создать рабочую группу и контролировать проектирование и стройку, но общественники считают, что стройки на южном берегу озера быть вообще не должно – это нарушит экосистему Шарташа и может привести к необратимым последствиям, в том числе к заболачиванию озера. «Кто потом к вам на болото отдыхать поедет?!» – обратились активисты к инвестору.

Первая очередь – на месте базы «Экстрим»

Экскурсию по двум будущим стройплощадкам (если строительство, конечно, разрешат) провел сегодня директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин. Вместе с ним по территории прошли депутаты ЕГД, представители городских экологических и архитектурных сообществ и журналисты.

«Первая очередь «Баден-Бадена» запланирована на территории базы «Экстрим». В 2018 году мы выселили отсюда незаконные предприятия, с тех пор на территории есть контейнерные постройки, которые мы сознательно не трогаем. Там занимаются виндсерферы. В перспективе в рамках строительства первой очереди «Баден-Бадена» здесь тоже планируется воссоздать спортивную базу с разными активностями, в том числе – виндсерфингом, – рассказал Артур Зиганшин. – По закону доступ к береговой линии Шарташа должен быть свободным для граждан. И здесь планируют воссоздать общественный пляж с общепитом, туалетами, спортивной станцией. И в каком-то виде будет размещен бассейн».

Жители соседнего поселка Пески, пришедшие на встречу, беспокоятся, что при строительстве первой очереди будут снесены некоторые дома. Но Артур Зиганшин опроверг этот слух: поселка стройка не коснется.

Вторая очередь – на землях особо охраняемой территории

Больше всего споров идет вокруг строительства второй очереди термального комплекса. Предполагается, что он разместится на участке, где до 2018 года был ночной клуб SunDali. Арендатора тогда со скандалом выгнали за долги, но земельный участок в порядок так и не привели. Сегодня это – обширный пустырь на берегу Шарташа, где нет даже деревьев. Участок считается лесом и относится к особо охраняемой природной территории. Общественников на встрече возмутило, что кадастровая стоимость этой земли – всего 67 тысяч рублей, а реальная – миллионы рублей. Активисты высказывали опасение, что землю отдадут под застройку терм за бесценок. «Хороший подарок. Подарки всем нравятся», – сетовали общественники, высказывая предположение, что вместо терм здесь могут появиться жилые дома.

Инвестор Евгений Кононов пояснил, что участок имеет статус лесного, поэтому сейчас стоит дешево. Но когда завершится государственная экологическая экспертиза и его переведут из статуса ООТ (особо охраняемой территории) в статус обычного земельного участка, цена изменится. На сколько – никто ответить не смог.

Еще одна претензия активистов была направлена в адрес министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области: почему никто после выселения SunDali не занимался восстановлением этого участка, высадкой здесь леса?

«Когда здесь был ночной клуб, нарушались правила, никому не было интересно, что здесь происходило, никакие общественники не ходили. Тут уже была голая территория, и не было никакой растительности, – прокомментировала заместитель министра Вероника Русинова. – Я тоже хочу, чтобы тут был лес. Но сейчас тут пустырь. Нам с вами надо благоустроить территорию. Дирекцией Шарташского лесопарка определена здесь возможность строительства. Это рассматривалось научным сообществом, различными экспертами. Кроме вашего мнения есть и другие мнения на тот счет, что здесь должно быть. Госэкспертиза по изъятию участка из ООТ еще проводится. В середине января 2022 года результат будет».

Но представитель городского сообщества «Парки и скверы» Анна Балтина считает иначе.

«На мой взгляд, для вывода участка из статуса особо охраняемой территории должны быть веские обоснования. Здесь же не было даже попыток восстановить участок – посадить деревья, например. В итоге мы видим ситуацию, когда минприроды, которое должно заниматься сохранением экосистемы и биоразнообразия, встает на сторону застройщика, – пояснила Анна «Новому Дню». – Если посмотрите, поселок Пески стоит в болотах. Прибрежные болота – это самоисчезающий вид экосистем в мире. Во время строительства будет выемка грунта, болото при этом исчезнет. А вода дырочку найдет. Последствия застройки – непредсказуемые. Кроме того, произойдет разрыв экосистемы, чересполосица, что повредит обитающим там видам фауны».

Инвестор «Баден-Бадена» Евгений Кононов все два часа отражал аргументы общественников. Он обещал, что при застройке второй очереди на участке будет высажено около 500 деревьев. Все работы будут вестись в соответствии с экологическими требованиями. Глубоко убирать грунт не планируют.

«Вы говорите: восстановите лес. Но леса тут и не было никогда. Здесь был поселок Пески. Вокруг Шарташа много незалесенных пустырей. Пойдемте вместе высаживать там деревья», – предложил Кононов.

Кроме того, он привел в пример другие охраняемые природные объекты, где уже построены спа-комплексы, отели. «Минприроды России уже разрешает строить на особо охраняемых территориях рекреационные комплексы. Посмотрите на Тугоярк – там много отелей, комплексов, все вписано в природу. Мне не будет экономической выгоды, если здесь будет болото. Поэтому я в первую очередь буду поддерживать порядок и чистоту. Здесь будет озеленение, деревья, я буду строить все в соответствии с экологическими нормами».

Каков итог?

Несмотря на долгие дискуссии и споры, договориться противникам и сторонникам строительства «Баден-Бадена» сегодня не удалось. Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин предложил активистам создать рабочую группу, которая контролировала бы проектирование терм. Но общественники воспротивились: «Вы не понимаете! Это принципиально не то! Мы хотим, чтобы стройки на берегу вообще не было! Нужно сдвинуть ее как минимум на 300 метров от берега», – возмущались горожане.

Вероятно, вопрос о строительстве «Баден-Бадена» на Шарташе вынесут в очередной раз на рассмотрение Екатеринбургской городской думы, тем более что сегодняшнюю встречу инициировали депутаты. Дата заседания еще не определена.

«Мы сегодня с депутатами приехали смотреть деревья, которые, как нам говорили, будут вырубать. Но никаких деревьев не оказалось. Мнения тут двоякие. Одни говорят, что тут болото, невозможно вынимать грунт, другие говорят, что здесь был поселок Пески, дома с фундаментами стояли. Нужно разбираться, – прокомментировал «Новому Дню» спикер ЕГД Игорь Володин. – В принципе ничего явно негативного мы сегодня не увидели. А там уже экологическая экспертиза должна будет дать заключение».

Напомним, проект «Баден-Баден» на Шарташе был одобрен в свердловском правительстве весной этого года. Но в сентябре екатеринбургские депутаты отказались менять статус земельных участков на берегу озера, а без этого стройка не может начаться. В конце ноября инвестор проекта и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшиин провели встречу с общественниками в городской думе, но так и не пришли к компромиссу. Против стройки на Шарташе выступают жители ЖБИ, экологи, общественники, различные профессиональные сообщества.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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