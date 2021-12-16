Алексей Орлов поддержал проект «Баден-Баден» на Шарташе

Мэр Алексей Орлов прокомментировал строительство термального комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ.

«Этому проекту требуется серьезная экологическая экспертиза. Но сама концепция благоустройства Шарташского лесопарка предполагает рекреационные зоны. Это не строительство ТЦ, а объект для отдыха горожан. Активно протестует только небольшая часть горожан. Лично мое мнение, проект можно реализовать», – сообщает Орлов.

Ранее предполагаемое место строительства термального комплекса на Шарташе посетили депутаты гордумы, к ним присоединились общественники, выступающие категорически против строительства, так как, по их мнению, это может разрушить экосистему озера.

Затем граждане собирались на пикет в защиту Шарташа.

«Даже гипотетически предположить, что будет нанесен какой-то вред озеру, – сложно. Там раньше были генеральские дачи. Мы этот проект поддерживаем как администрация», – заявил Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Мария Зыкова

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