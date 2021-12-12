В Екатеринбурге началась первая из трех заявленных на День Конституции акций протеста

Сегодня, 12 декабря, в 11:00 у входа в лесопарк «Каменные Палатки» на юго-восточной окраине Екатеринбурга у озера Шарташ начался согласованный с властями пикет в защиту конституционного права граждан на благоприятную среду обитания и против строительства термального комплекса «Баден-Баден».

Граждане пришли с плакатами «Шарташ не ваш», и другими – призывающими защитить зеленые зоны Екатеринбурга от застройки. Напомним, на сегодня запланированы еще две протестных акции – в 14:00 в парке 50-летия ВЛКСМ состоится митинг против ликвидации общества «Мемориал» (организация признана иноагентом), а в 15:00 в парке имени Чкалова – пикет против QR-кодов. Все акции согласованы.

Напомним, 8 декабря на озере Шарташ, где планируют построить две очереди термального комплекса «Баден-Баден», прошла встреча инвестора проекта, депутатов гордумы и общественников, которые категорически против стройки. Бурные обсуждения длились почти два часа, но судя по всему, стороны не услышали друг друга. Сторонники строительства «Баден-Бадена» предлагают активистам создать рабочую группу и контролировать проектирование и стройку, но общественники считают, что стройки на южном берегу озера быть вообще не должно – это нарушит экосистему Шарташа и может привести к необратимым последствиям, в том числе к заболачиванию озера. «Кто потом к вам на болото отдыхать поедет?!» – обратились активисты к инвестору.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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