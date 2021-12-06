В Екатеринбурге пройдет митинг в защиту «Мемориала»*

В Екатеринбурге 12 декабря, в День Конституции, пройдет митинг в защиту конституционных прав и свобод граждан, а также против ликвидации общества «Мемориал»*. Акция согласована с властями. Организаторы подавали заявку на проведение публичного мероприятия на площади Труда, однако МОБ предложил другую площадку – парк 50-летия ВЛКСМ. Митинг начнется в 14:00 на углу улиц Шаумяна и Ясной.

Стоит отметить, что в эти минуты рядом памятником основателям города проходит акция «Стратегия 6» в поддержку политзаключенных. Участники, в том числе, выступают в защиту «Мемориала»*. Эта акция также была согласована с министерством общественной безопасности. Ранее «Новый День» писал, что МОБ не разрешил противникам QR-кодов проводить пикет 11 декабря, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

Общество «Мемориал»* требует ликвидировать Генпрокуратура. Причиной указывается систематическое отсутствие у организации маркировки «иноагент». Под угрозой закрытия также правозащитный центр, библиотека и архив. На платформе Change.org опубликована петиция в поддержку «Мемориала»*, под ней оставили подписи уже более 120 тысяч россиян.

*организация признана иноагентом

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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