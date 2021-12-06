МОБ не согласовало третий пикет противников QR-кодов

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало массовый пикет противников QR-кодов, который планировался 11 декабря в Екатеринбурге. В ответе ведомства указано, что публичная акция не может проводиться в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Проведение заявленного публичного мероприятия министерство считает крайне не своевременным и нецелесообразным, так как может возникнуть прямая угроза заражения новой коронавирусной инфекцией организатора, участников публичного мероприятия, а также лиц, находящихся в месте его проведения», – говорится в ответе МОБ.

Отметим, что две предыдущие акции протеста антикуарщиков прошли в Екатеринбурге 13 и 28 ноября. Оба пикета были согласованы властями. Организаторы заявляли до 100 участников, но уличные протесты собрали по 300 человек. Участники стояли с плакатами, активно спорили со сторонниками вакцинации, пели песни и водили хороводы под наблюдением полиции. Задержаний на стихийных акциях не было.

Добавим, что юрист Иван Волков с единомышленниками также подавал в МОБ заявку на пикет 12 декабря. Но ответ министерства пока неизвестен.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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