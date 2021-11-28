Противники QR-кодов провели вторую массовую акцию в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге завершился второй согласованный пикет против QR-кодов. Акция снова превратилась в стихийный митинг – одновременно на площадке рядом с КРК «Уралец» находилось около 300 человек, притом что МОБ согласовал мероприятие только на 100 участников.

Пикетчики развернули плакаты и простояли с ними полтора часа. Также активисты движения «Родительский надзор» собирали подписи под обращением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. На пикет пришли и представили КПРФ, что вызвало возмущение митингующих. Оказалось, коммунисты тоже собирали подписи для свердловского заксобрания, но не согласовали свои действия с организаторами пикета.

Александр Ивачев

Еще одной неожиданностью для пикетчиков стало появление на акции агитаторов за вакцинацию. Так, на мероприятие пришел тележурналист Иннокетий Шеремет, который тяжело переболел ковидом осенью. Он спорил с участниками о важности массовой вакцинации. Затем появились молодые люди, которые держали плакаты «Я ответственный гражданин! Я вакцинировался, вот мой QR-код». Протестующие назвали их провокаторами и просили полицейских выгнать альтернативных пикетчиков, но правоохранители не отреагировали. Также в толпе недолгое время стояли люди в красных костюмах. Они представились волонтерами ковидариев и спорили с противниками QR-кодов.

На акции присутствовал юрист Иван Волков, который на прошлой неделе безуспешно пытался оспорить губернаторский указ об антиковидных мерах. Он заявил, что не против цифровизации, но не хочет, чтобы она становилась инструментом тотального контроля над гражданами. Юрист предлагает создать специальный орган, который будет отвечать за организацию митингов.

Как и в прошлый раз, стихийный митинг горожан закончился хороводом и распеванием патриотических песен. После двух часов акции люди начали расходиться. Жестких нарушений на пикете сотрудники полиции не выявили.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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