В Екатеринбурге активисты «Роднадзора» выйдут митинговать за медицину

Представители общественного движения «Роднадзор» организуют новый пикет в Екатеринбурге. Темой мероприятия заявлено «привлечение внимания органов власти к проблеме снижения качества и доступности медицинской помощи в Свердловской области». Акция пройдет днем 22 января в парке 50-летия ВЛКСМ, известном в народе как «собачий парк».

Активисты планировали провести пикет в центре города, но министерство общественной безопасности отправило их в парк Победы на Уралмаше. Тогда «Роднадзор» подал новую заявку, изменив место пикета на угол улиц Ясной и Шаумяна. Организаторы заявляют, что согласования новой площадки не требуется, так как она относится к гайд-паркам. Тем не менее МОБ получил от «Роднадзора» уведомление с просьбой обеспечить охрану общественного порядка во время акции.

Напомним, ранее «Роднадзор» и прочие общественные организации, в том числе ярые антиваксеры, активно выступали против QR-режима в Свердловской области. Они провели четыре массовых акции в ноябре и декабре, на каждой собиралось по несколько сотен человек. После Нового года активисты сменили тематику и провели пикет против всеобщей цифровизации, эта акция собрала около 50 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»